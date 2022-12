Der FC Basel testet in Marbella gegen den BVB & Freiburg

Der FC Basel reist zu Beginn des neuen Jahres ins spanische Marbella und wird dort ein Trainingslager bestreiten. Im Zuge dessen treffen die Bebbi in Testspielen auf den SC Freiburg und Borussia Dortmund.

Der BVB gibt bekannt, dass die Partie gegen den FCB am 13. Januar um 15.30 Uhr angepfiffen wird. Beide Vereine bereiten sich an der Sonne und in der Wärme auf die zweite Saisonhälfte vor.

Die Basler belegen in der Super League derzeit nur den fünften Tabellenplatz. Klubboss David Degen hat mindestens Platz 2 als Ziel herausgegeben. Zudem soll die Reise in der Conference League weitergehen, wo sich das Team von Alex Frei für die Playoffs für die Achtelfinals qualifiziert hat und dort auf Trabzonspor trifft.

Unsere Testspiel-Gegner für das Wintertrainingslager in Marbella 🇪🇸 (6. – 14. Januar) stehen fest. 10.01., 16 Uhr 🆚 @f95

13.01., 15.30 Uhr 🆚 @FCBasel1893 Alle Infos 👉 https://t.co/8noSuIVNh3 — Borussia Dortmund (@BVB) December 20, 2022

