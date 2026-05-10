FC Basel träumt weiter von Sommer-Rückkehr

Beim FC Basel ist Yann Sommer offenbar die absolute Wunschlösung für die Torhüterposition. Besonders Klubpräsident David Degen soll sich intensiv für eine Verpflichtung des Schweizer Nationalkeepers einsetzen.

Im offiziellen Klubpodcast deutete Degen bereits an, dass sein Favorit „300 bis 350 Kilometer entfernt“ spiele – eine klare Anspielung auf Sommer. Dabei machte er deutlich, wie sehr er den Keeper sowohl sportlich als auch menschlich schätzt. Gleichzeitig betonte Degen aber auch, dass letztlich der Spieler selbst den Wunsch nach einem Wechsel signalisieren müsse.

Auch Stephan Lichtsteiner bestätigte, dass intern an einem möglichen Transfer gearbeitet werde. Dennoch gilt ein Deal aktuell als äusserst schwierig. Vor allem finanziell kann Basel derzeit kaum mit anderen Interessenten konkurrieren. Als Alternative wird weiterhin Jonas Omlin gehandelt, doch sollte Sommer tatsächlich verfügbar werden, würde Basel offenbar alles daransetzen, ihn zurück in die Schweiz zu holen.