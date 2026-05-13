Beim FC Basel steht schon wieder ein Trainerwechsel an

Beim FC Basel kommt es bei den Frauen nach dieser Saison erneut zu einem Trainerwechsel: Omar Adlani verlässt den Verein nach nur gut sechs Monaten wieder.

Der 35-jährige kanadisch-algerische Doppelbürger hat das Amt bei den FCB-Frauen im Oktober 2025 angetreten. Er konnte das Team zunächst stabilisieren. Wie der FCB mitteilt, gab es zunächst auch konstruktive Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Letztlich habe es dann aber doch unterschiedliche Ansichten bezüglich der zukünftigen Ausrichtung gegeben, weshalb im gegenseitigen Einvernehmen entschieden worden sei, nach Saisonende getrennte Wege zu gehen.

Fabian Sanginés, Leiter Frauenfussball, sagt: «Seit seiner Übernahme im vergangenen Oktober hat Omar in einer sportlich heiklen Phase wichtige Stabilität ins Team gebracht. Für seinen grossen Einsatz und seine Arbeit sind wir ihm sehr dankbar. Leider sind wir im Zuge der Aufarbeitung der vergangenen Wochen zum gemeinsamen Schluss gekommen, getrennte Wege zugehen, wobei das unrühmliche Saisonende nicht grundlegend ausschlaggebend für die Beendigung der Zusammenarbeit waren.»

Omar Adlani meint: «Ich danke dem FCB für das Vertrauen und die Möglichkeit, dieses Team in den vergangenen Monaten begleiten zu dürfen. Die Arbeit mit den Spielerinnen und dem gesamten Staff hat mir grosse Freude bereitet. Nun habe ich mich entschieden, mich neu zu orientieren und eine neue Herausforderung anzutreten. Dem Club und insbesondere dem Frauenteam wünsche ich für die Zukunft nur das Beste.»

Die FCB-Frauen sind in dieser Saison auf dramatische Art und Weise aus den Women’s Super League-Playoffs ausgeschieden: Grund war ein formaler Fehler und das Einsetzen einer nicht auf dem Matchblatt aufgeführten Spielerin.