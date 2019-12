Der FC Basel nimmt einen Trainerwechsel vor

Der FC Basel nimmt einen Trainerwechsel vor: Sébestian Bader übernimmt die Leitung der NLA-Frauen.

Der 35-Jährige übernimmt per sofort für Thomas Moritz, von dem sich der FC Basl “im gegenseitigen Einvernehmen” getrennt hat. Sébastien Bader ist seit 2016 beim FCB und war bisher Trainer der U19-Frauen. Seine Nachfolge in jenem Team tritt Danique Stein, ehemalige FCB-Profispielern und zuletzt Talenttrainerin des U17- und U19-Teams der FCB-Frauen, an.

20 Dezember, 2019