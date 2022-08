Neuer Stürmer ist da: Der FC Basel kündigt den Transfer von Bradley Fink an

Bradley Fink stürmt ab sofort für den FC Basel.

Mit einem Tweet kündigen die Bebbi die Verpflichtung des 19-jährigen Angreifers am Mittwochnachmittag an. Fink verlässt Borussia Dortmund nach drei Jahren und schliesst sich mit einem Vertrag bis 2026 (mit Option) dem FCB an. Dem Vernehmen nach fliessen weniger als 800’000 Euro für den früheren Luzerner Stürmer, der nun in der Super League durchstarten will.

In Dortmund trainierte er schon häufig mit den Profis mit, kam aber vorwiegend in der zweiten Mannschaft zum Zug. Nun nimmt er die neue Herausforderung in Basel an und freut sich: “Der Call mit Trainer Alex Frei hat mich total überzeugt davon, dass ich mich beim FCB als Spieler und Person so weiterentwickeln kann, wie ich es mir erhoffe. Ich habe brutal viel Lust, beim FCB zu spielen und hoffentlich meinen Teil zum Erfolg beizutragen. Die Basler Fans sind extrem emotional und stehen immer voll hinter der Mannschaft, darauf freue ich mich besonders.”

psc 17 August, 2022 15:07