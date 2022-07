Perfekt: Der FC Basel schnappt sich ein Linksverteidiger-Talent aus Frankreich

Der FC Basel schlägt ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zu und angelt sich den 18-jährigen Linksverteidiger Hugo Vogel.

Der Youngster stöss ablösefrei von Olympique Lyon zu den Bebbi und erhält einen Profivertrag bis 2026. Vogel kompensiert den Abgang von Raoul Petretta und könnte aufgrund von Verletzungsproblemen bei anderen Spielern auf seiner Position rasch zum Zug kommen. Bislang kam er in Lyon vorwiegend in der zweiten Mannschaft oder bei den Junioren zum Zug. Profiluft schnupperte er in der abgelaufenen Spielzeit unter anderem mit zwei Einsätzen in der Europa League.

“Es freut uns sehr, dass wir mit Hugo einen jungen, sehr hungrigen und offensiven linken Aussenverteidiger verpflichten konnten. Hugo konnte im vergangenen Jahr bereits erste Erfahrungen in der Europa League mit Olympique Lyon sammeln. Nun möchten wir ihm gemeinsam mit unserer Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt ermöglichen”, sagt FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann zum Transfer.

Vogel meint: “Am meisten Vorfreude habe ich auf die Spiele im Joggeli vor den eigenen Fans und die internationalen Partien. Der FC Basel ist ein grosser und historischer Klub mit einem sehr interessanten Plan und ich bin stolz, hier zu sein.”

Ein YouTube-Abo lohnt sich bei uns 🙈😅 Unser Neuzugang Hugo Vogel verrät dir, was seine Stärken sind 💪#FCBasel1893 #SaliHugo #MirSinBasel #rotblaulive pic.twitter.com/h7HPpMUG5g — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 1, 2022

psc 1 Juli, 2022 14:05