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Verstärkung im Angriff

Der FC Basel verpflichtet den Sohn von Florent Malouda

Autor: | Publiziert: 28 Juli, 2026 15:20
Der FC Basel verpflichtet den Sohn von Florent Malouda

Der FC Basel verstärkt seine Offensive mit dem Sohn von Ex-Nationalspieler Florent Malouda.

Der 20-jährige Aaron Malouda wird sich nach Angaben von «L’Équipe» dem Super League-Klub anschliessen. Demnach wechselt dieser in Kürze aus Aserbaidschan von Sabah FK zu den Bebbi. Die beiden Vereine haben sich angeblich über die Ablösemodalitäten geeinigt. Der FCB ist im Juni mit einem Angebot in Höhe von 600’000 Euro zunächst gescheitert (4-4-2.ch berichtete). Nun wurde die Offerte offenbar stark aufgebessert.

Malouda kommt vorwiegend auf dem rechten Flügel zum Einsatz, kann in der Offensive aber auch andere Positionen bekleiden. Er wurde ursprünglich in Rennes und später auch Lille ausgebildet. Vor Jahresfrist schloss er sich zunächst auf Leihbasis und zu Beginn dieses Jahres fest dem späteren aserbaidschanischen Meister an. In 24 Ligaspielen sind ihm dabei neun Tore geglückt.

Auch in dieser Saison stand er bereits im Einsatz: In zwei Champions League-Qualispielen steuerte er einen Assist bei.

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