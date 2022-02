Der FC Basel trifft auf Olympique Marseille

Der Gegner des FC Basel im Achtelfinale der Conference Leagu steht fest: Die Bebbi bekommen es mit Olympique Marseille zu tun über.

Das Team von Neo-Coach Guillermo Abascal trifft am 10. März zunächst auswärts auf die Südfranzosen. Sieben Tage später findet in Basel das Rückspiel statt. Der FCB hat sich das Ticket für die Achtelfinals durch den Sieg in der Gruppenphase direkt gesichert. Marseille schaltete in den Playoffs Qarabag Agdam augeschaltet. Auf das Team aus Aserbaidschan trafen die Basler in der Gruppenphase und spielten 0:0 sowie 3:0.

The #UECL Round of 16 is set ✅ Which tie are you most excited for?#UECLdraw pic.twitter.com/1NXKLWuKMl — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 25, 2022

In den Europa League-Achtelfinals kommt es zu folgenden Paarungen:

Atalanta Bergamo – Bayer Leverkusen

FC Barcelona – Galatasaray Istanbul

Betis Sevilla – Eintracht Frankfurt

Braga – Monaco

RB Leipzig – Spartak Moskau

Porto – Lyon

Glasgow Rangers – Roter Stern Belgrad

FC Sevilla – West Ham United

psc 25 Februar, 2022 13:23