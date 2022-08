Der FC Basel holt für die U21 Verstärkung aus Barcelona

Der FC Basel setzt bei seiner Transferstrategie darauf, junge Talente aus dem Ausland zu verpflichten. Mit Miki Juanola ist ein weiteres hinzugekommen.

Der 19-Jährige sass am vergangenen Wochenende bei der U21 der Bebbi erstmals auf der Ersatzbank. Der 19-jährige Rechtsverteidiger war bislang in der Talentschmiede La Masia des FC Barcelona aktiv. Ab sofort spielt er am Rheinknie, wo er perspektivisch auch für die 1. Mannschaft eingeplant ist. Vorerst wird Juanola aber in der Promotion League zum Zug kommen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MIKI JUANOLA (@miikijp2)

psc 23 August, 2022 11:58