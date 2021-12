Cömert-Ersatz? Der FC Basel schielt auf einen ukrainischen Verteidiger

Der Schweizer Nationalspieler möchte den FCB im Januar verlassen, da er in der zentralen Abwehr nicht mehr erste Wahl ist. Die Bebbi sehen sich nach Ersatz um und sind ukrainischen Medienberichten zufolge auf Oleksandr Svatok aufmerksam geworden. Dieser ist Kapitän beim ukrainischen Erstligisten SK Dnipro-1, der zurzeit in der Tabelle hinter Shakhatr Donezk und Dynamo Kiew den dritten Tabellenplatz belegt.

Svatok, der bei Dnipro noch bis Ende 2022 unter Vertrag steht, könnte seinen Stammklub bald verlassen und in Richtung Westen wechseln. Neben dem FCB soll auch Olympiakos Piräus Interesse signalisieren.

Good-bye Dnipro?

According to some insiders of Ukrainian football, Dnipro-1 defender and captain gained some attention abroad. Especially FC Basel (Switzerland) and Olympiacos Pireus (Greece) seem to be interested in signing the 27 years old. pic.twitter.com/JAkRL4EAlj

