Der FC Basel ist an einem niederländischen Spielmacher dran

Der FC Basel hat sich bei Feyenoord Rotterdam wegen dem niederländischen Mittelfeldspieler Wouter Burger gemeldet.

Der 20-jährige Spielgestalter ist laut “transfermarkt.nl” ein Thema bei den Bebbi. Angeblich darf Burger seinen aktuellen Verein für eine Ablöse von rund 1 Mio. Euro verlassen. Die Gespräche zwischen den Klubs sollen in vollem Gang sein. Der Youngster ist ein Eigengewächs von Feyenoord, war in der letzten Saison aber an Stadtrivale Sparta ausgeliehen. Dort gelangen ihm in 19 Ligaspielen zwei Tore und ein Assist. Der gross gewachsene Linksfuss (1.90 Meter) lief in der Vergangenheit auch für die niederländischen U-Nationalmannschaften auf.

psc 29 Juni, 2021 14:14