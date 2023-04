Der FC Basel ruft für Zeki Amdouni mehr als 10 Millionen auf

Der FC Basel wird Zeki Amdouni im Sommer nach einem bereits laufenden Leihgeschäft dank einer Kaufoption fix von Lausanne-Sport übernehmen. Direkt im Anschluss könnte ein gewinnbringender Verkauf erfolgen.

Der Youngster hat im Kalenderjahr 2023 nach ohnehin bereits vielversprechenden Leistungen noch einmal eine Schippe draufgelegt. Er steht alleine in diesem Jahr bereits bei 15 Treffern. Und besonders wichtig, was den Marktwert angeht: Er trifft auch international – sowohl für den FC Basel in der Conference League wie auch für die Schweizer Nati in der EM-Quali. Das sind hervorragende Vorzeichen, um eine richtig satte Summe für den Stürmer zu fordern. Die Liste der Vereine, die in der vergangenen Woche beim Spiel gegen Nizza explizit Amdouni beobachtet haben, ist lang und prominent. Unter anderem zählt Bundesligist Eintracht Frankfurt dazu.

Laut der «Frankfurter Rundschau» fordert der FCB eine Summe von mehr als 10 Mio. Euro für den 22-jährigen Genfer. Letztlich ist auch ein FCB-Verbleib von Amdouni nicht ganz ausgeschlossen. Insbesondere falls auch noch Premier League-Klubs eingreifen, erscheint ein (lukrativer) Verkauf nach dieser Saison aber immer wahrscheinlicher.

