Der FC Basel zittert um Einsatz von Riccardo Calafiori

Nachdem sich der italienische Linksverteidiger Riccardo Calafiori am vergangenen Wochenende beim 3:1-Sieg gegen Winterthur verletzt hatte und bereits nach sieben Minuten ausgewechselt wurde, gaben die Bebbi zu Beginn dieser Woche eigentlich Entwarnung. Nun steht hinter dem Einsatz des 20-Jährigen im wegweisenden Conference League-Spiel gegen Zalgiris am Donnerstagabend nun doch ein dickes Fragezeichen.

Calafiori trainierte am Mittwoch nämlich nicht mit der Mannschaft mit. Ob er noch rechtzeitig fit wird, ist ungewiss. Erst am Donnerstagmorgen wird bei einem Fitnesstest ermittelt, ob es für den Youngster reicht. Der FC Basel benötigt gegen die Litauer einen Sieg, um einen wichtigen Schritt in Richtung europäisches Überwintern zu machen.

psc 26 Oktober, 2022 16:08