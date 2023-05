Der FC Basel ist heiss auf Zweitligaprofi Moritz-Broni Kwarteng

Der FC Basel bekundet Interesse an Offensivspieler Moritz-Broni Kwarteng vom 1. FC Magdeburg.

Der 25-Jährige sorgt in der 2. Bundesliga in dieser Saison für mächtig Furore und hat bereits zehn Treffer markiert. Dem Deutsch-Ghanaer sind ausserdem auch drei Assists geglückt. Kwarteng weckt laut einem Bericht der «Rheinischen Post» Interesse bei den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum und VfB Stuttgart. Laut «transfermarkt.de» mischt aber auch der FC Basel mit und könnte sich im Sommer die Dienste am polyvalent einsetzbaren Angreifer sichern.

Kwarteng steht in Magdeburg noch für eine weitere Saison bis Juni 2024 unter Vertrag. Die Ablöse für ihn würde sich dadurch sicherlich in Grenzen halten. Zuletzt hat der Offensiv-Allrounder verlauten lassen, dass er in Magdeburg wieder die Freude am Fussball gefunden hätte und dem Verein sehr dankbar sei, ein Wechsel in der anstehenden Transferperiode ist dennoch nicht ausgeschlossen.

psc 3 Mai, 2023 14:44