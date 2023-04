Der FC Luzern möchte FCB-Stürmer Bradley Fink zurückholen

Der FC Luzern spekuliert offenbar auf ein Engagement von Bradley Fink. Eine Rückholaktion ist aber kompliziert und wird möglicherweise (zu) teuer.

Der 20-Jährige wurde einst im Nachwuchs des FCL ausgebildet, ehe er mit 16 Jahren den Sprung in den Nachwuchs von Borussia Dortmund wagte. Vor Jahresfrist kehrte Fink schliesslich in die Schweiz zurück und heuerte beim FC Basel an. Dort muss er in der Offensive derzeit anderen Kräften den Vortritt lassen. Laut «BZ Basel» würde man den gross gewachsenen Stürmer in Luzern im Sommer liebend gerne wieder in den eigenen Reihen begrüssen. Trainer Mario Frick bestätigte bereits im vergangenen Jahr, dass man Fink sehr gerne zurückgeholt hätte.

Nun steht der Angreifer in Basel noch bis 2026 unter Vertrag. Günstig würde ein Transfer für die Luzerner nicht. Zudem verfügt der BVB über eine Option Fink zurückzuholen, falls die Bebbi ihn verkaufen möchten. Auf dieses Möglichkeit würde Dortmund derzeit aber wohl verzichten.

psc 25 April, 2023 10:59