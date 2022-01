FCB: 2 Stürmer soll noch kommen – Degen bleibt optimistisch

Der FC Basel will den Abgang von Arthur Cabral weiterhin mit zwei Neuzugängen im Angriff kompensieren. Verwaltungsrat David Degen ist nach wie vor optimistisch, dass dies gelingen wird.

Im Gespräch mit “blue Sport” vor dem Super League-Rückrundenstart beim FC Luzern betont der 38-Jährige, dass man weiterhin am ursprünglich gefassten Plan festhält. Offen sei noch, ob die neuen Stürmer eher kurzfristig, also auf Leihbasis, verpflichtet werden oder sie gleich fix nach Basel wechseln. Dank den Transfereinnahmen in diesem Winter, die sich auf rund 20 Mio. Franken beziffern, besteht für die Bebbi ein gewisser Spielraum. Degen führt aus, dass das Transferfenster in der Schweiz noch bis am 15. Februar geöffnet sei und man bis dann die zwei Neuen präsentieren will.

Die Personalie Jean-Philippe Mateta spricht er gesondert an. Der FCB-Verantwortliche bestätigt, dass Crystal Palace den von Mainz ausgeliehenen Angreifer wohl definitiv verpflichten wird, was eine Verpflichtung für die Basler eher erschwert. Es sieht wohl nicht danach aus, dass die Londoner den französischen Stürmer ziehen lassen.

psc 30 Januar, 2022 16:52