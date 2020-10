FCB gibt Angebot für GC-Juwel Petar Pusic ab

Der FC Basel hat am Deadline Day einen Vorstoss bei GC-Profi Petar Pusic versucht.

Der Schweizer U21-Nationalspieler ist ein Eigengewächs der Zürcher und noch bis 2022 an die Hoppers gebunden. Ein Abgang kommt für die GC-Führung derzeit nicht infrage, wie Sportchef Bernard Schuiteman gegenüber “Blick” erklärt: “Wir haben keine Sekunde überlegt. Das kommt nicht in Frage, Petar ist ein sehr wichtiger Spieler für uns.” Pusic hat in den ersten drei Challenge League-Spielen in dieser Saison bereits zwei Treffer erzielt.

psc 13 Oktober, 2020 09:27