FCB: Aussprache zwischen Burgener & Degen geplant

Der Machtkampf beim FC Basel könnte doch noch aussergerichtlich beigelegt werden: Ende nächster Woche ist ein Treffen zwischen dem amtierenden Präsidenten Bernhard Burgener und David Degen geplant.

Die beiden liegen bislang im Clinch. Ohne weitere Annäherung würde am 11. Mai in erster Instanz das Zivilgericht Basel-Stadt über die Zukunft des FC Basel entscheiden. Laut “NZZ” könnte dieses Szenario doch noch verhindert werden: Burgener und Degen wollen sich demnach in einem Vier-Augen-Gespräche Ende der nächsten Wochen über die Zukunft unterhalten. Eine einvernehmliche und aussgerichtliche Lösung werde von beiden angestrebt.

Der amtierende Präsident würde sich dabei keineswegs kategorisch gegen eine Lösung stellen, die eine Beteiligung von Degen vorsieht.

Welcher Beschluss bei diesem nun mit Spannung erwarteten Treffen gefällt wird, bleibt abzuwarten.

Weiterhin gegen Burgener stellen sich die Muttenzerkurve und weitere FCB-Supporter: Sie wollen am Samstag im Fanshop beim St. Jakob-Park ihre Saisonkarten zurückgeben.

psc 16 April, 2021 13:42