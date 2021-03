FCB-Präsident Bernhard Burgener mit Uli Forte gesichtet

Öffentlich hält FCB-Präsident Bernhard Burgener seinem Trainer Ciriaco Sforza bisher trotz grossem Gegenwind die Stange. Möglicherweise laufen im Hintergrund aber doch Vorbereitungen für eine Entlassung.

Wie “Telebasel” berichtet, sei Burgener am Montag mit Uli Forte gesichtet worden. Der 46-Jährige ist derzeit vereinslos und hat in der Vergangenheit schon mehrfach Mannschaften während der laufenden Saison übernommen und trainiert, bei denen es zuvor zur Trainerentlassung kam. In der Super League verfügt der Italiener über sehr viel Erfahrung, trainierte er doch bereits GC, den FC Zürich, YB und St. Gallen.

Die Meldung überrascht etwas: Erst in der vergangenen Woche hatte Burgener seinem Trainer eine Job-Garantie auch für die kommende Saison ausgesprochen. Ob es nun doch zu einem Umdenken kommt, bleibt abzuwarten. Der FCB ist im Kalenderjahr 2021 die schwächste Super League-Mannschaft. Ausserdem kam es zum frühen Ausscheiden aus dem Cup.

psc 8 März, 2021 14:58