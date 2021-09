FCB-Boss David Degen hielt eine Wutrede vor der Mannschaft

Der FC Basel hat nach einem phänomenalen Saisonstart mit neun Siegen in Serie zuletzt nachgelassen und von den vergangenen sechs Partien bloss noch das Cupspiel gegen die Amateure des FC Rorschach-Goldach gewonnen. Dies hat David Degen in der vergangenen Woche offenbar zu einer Wutrede veranlasst.

Wie “Blick” berichtet, nahm sich der 38-jährige Ex-Profi die Spieler am vergangenen Donnerstag nach dem 0:0 im Europa League-Spiel bei Qarabag vor und richtete eindringliche Worte an diese. Seine Message: Jeder muss 24 Stunden pro Tag und sieben Tage für die Woche für den FCB leben. Leistungen wie jene in Aserbaidschan, wo die Bebbi nur mit Glück und einem starken Heinz Lindner im Tor wenigstens einen Punkt errang, sollen sich nicht mehr wiederholen.

Nach dem problemlosen 3:0-Sieg im Cup steht die nächste echte Härteprobe am Mittwochabend mit dem Auswärtsspiel beim FC St. Gallen an. Da wird sich auch zeigen, welche Wirkung die Worte von Degen haben.

psc 22 September, 2021 09:57