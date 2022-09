FCB-Coach Alex Frei ist stinkig und droht seinem Team

FCB-Coach Alex Frei ist vom Auftritt seiner Mannschaft am Wochenende masslos enttäuscht. Die 1:2-Niederlage beim FC Sion hallt weiter nach.

Der 43-Jährige machte bereits direkt nach Abpfiff keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. Der Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit sei “katastrophal” gewesen, meinte er im Medienraum. Die Niederlage sei letztlich auch verdient gewesen. Frei kündigt nun Konsequenzen an: “Wir kennen unsere Probleme seit Saisonbeginn. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir sie angehen und lösen.”

Welche Massnahmen er ergreift, ist offen. Konkret missfällt ihm aber wohl teilweise die Einstellung und der fehlende Wille einiger Spieler. Das nächste Pflichtspiel für die Bebbi steht bereits am Donnerstag an, wo es mit der Conference League-Gruppenphase gegen Pjunik Jerewan losgeht. Veränderungen in der Aufstellung sind zu erwarten.

psc 5 September, 2022 14:40