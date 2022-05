FCB-Coach Guillermo Abascal plaudert Hitz-Transfer in der Kabine aus

Basels Trainer Guillermo Abascal hat die Verpflichtung von Goalie Marwin Hitz offenbar in einer Kabinenansprache verraten.

Dies berichtet “Blick”. Demnach habe Abascal seine Spieler vor dem Spiel gegen Lausanne-Sport über den bevorstehenden Transfer informiert. Einige Spieler seien irritiert oder gar geschockt gewesen. Damit ist auch klar, dass Heinz Lindner, der noch für eine weitere Saison unter Vertrag steht, seinen Nummer 1-Status verlieren wird.

Hitz verkündete seinen Abschied aus Dortmund am Samstag. Er kehrt nach insgesamt 14 Jahren in Deutschland in die Schweiz zurück. Nicht zu seinem Ex-Klub St. Gallen, sondern zum FCB. Die offizielle Verkündung des Wechsels dürfte in Kürze erfolgen.

