FCB-Coach Heiko Vogel und Michi Lang giften gegen die Liga

FCB-Trainer Heiko Vogel und Rechtsverteidiger Michi Lang giften vor den anstehenden Spielen im Conference League-Halbfinale gegen die Liga.

Grund sind die Spielansetzungen und die angebliche Unflexibilität der Swiss Football League. Der FCB trifft am kommenden Sonntag auf den FC Zürich. Gerne hätten die Bebbi jene Partie früher ausgetragen, um dann mehr Erholung und Vorbereitungszeit für das Spiel bei der AC Fiorentina zu haben. Diese Partie wird am darauffolgenden Donnerstag ausgetragen. Lang ärgert sich auch, aber nicht nur über diese Spielansetzung der SFL. «Über die ganze Saison gesehen: Was da geplant wird gegen den FCB, ist eine Frechheit», wird er von «Blick» in einem Pressegespräch zitiert.

Der FCB-Verteidiger führt aus: «Das soll keine Ausrede sein: Aber wir hatten diese Saison auch schon drei Auswärtsspiele in einer Woche: Am Sonntag in Lugano, am Mittwoch in St. Gallen und am Samstag in Luzern. Ob mit Absicht oder nicht: Aber Rücksicht wird da auf uns keine genommen.»

Trainer Heiko Vogel hat resigniert und bestätigt, dass der FCB bei der Liga gar keinen Antrag auf eine Spielverschiebung gestellt hat. «In vielen Ländern ist eine Spielplananpassung möglich. Aber bei uns gibt es sicher 1000 Gründe, warum das nicht möglich ist», meint der Deutsche.

Nach Angaben des «Blick» wäre eine Verschiebung des FCB-Heimspiels aber nicht so aussichtslos gewesen, wie von Vogel angedeutet. Ein Tausch mit der Samstags-Partie zwischen Sion und Winterthur wäre grundsätzlich möglich gewesen, sofern die Walliser und TV-Rechteinhaber «Blue» zugestimmt hätten…

psc 3 Mai, 2023 14:27