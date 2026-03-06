SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wegen Verletzungen

FCB-Coach Lichtsteiner hat vor St. Gallen-Spiel Personalprobleme

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 März, 2026 16:55
FCB-Coach Lichtsteiner hat vor St. Gallen-Spiel Personalprobleme

Beim 1:0-Sieg gegen GC haben gleich mehrere Spieler des FC Basel verletzungsbedingt ausgewechselt werden müssen. Dies bringt Trainer Stephan Lichtsteiner im Hinblick auf die Partie in St. Gallen am Sonntag in Nöte.

Weiterhin fallen Kaio Eduardo und Verteidiger Flavius Daniliuc aus. Fragezeichen gibt es nun aber auch beim japanischen Aussenverteidiger Keigo Tsunemoto, der gegen die Hoppers bereits in der ersten Halbzeit raus musste, nachdem er umgeknickt war und bei Xherdan Shaqiri, der über muskuläre Probleme klagte und zur Pause in der Kabine blieb.

Hinzu kommt für Lichtsteiner auch noch der Ausfall von Mittelfeldspieler Koba Koindredi, der in St. Gallen gelbgesperrt fehlen wird. Die Partie in der Ostschweiz ist für den FCB sehr wichtig: Die viertplatzierten Basler weisen auf St. Gallen fünf Punkte Rückstand auf und wollen diesen unbedingt verringern.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Wegen Verletzungen

FCB-Coach Lichtsteiner hat vor St. Gallen-Spiel Personalprobleme

6.03.2026 - 16:55
"Gehört zum Fussball"

Lichtsteiner kommentiert Zoff mit Amir Abrashi sehr lapidar

6.03.2026 - 11:32
Wieder mal als Flügelspieler

Lichtsteiner ist zufrieden mit seinem Shaqiri-Experiment

6.03.2026 - 09:14
Belastungssteuerung

Xherdan Shaqiri muss beim FC Basel auch künftig auf die Ersatzbank

5.03.2026 - 12:20
Sommer eher unrealistisch

Angriff auf Super-League-Rivalen? Der FC Basel hat zwei Liga-Keeper im Visier

4.03.2026 - 19:18
Wechselt er noch?

Exklusiv: Dion Kacuri sucht beim FC Basel nach Ausweg

3.03.2026 - 17:48
Rückkehr in die Heimat

Ex-Basel-Verteidiger Calafiori träumt von ganz bestimmtem Klub

3.03.2026 - 17:41
Bleibt im Ausland

Eray Cömert kehrt im Sommer definitiv nicht zum FC Basel zurück

3.03.2026 - 16:08
Tabellenführer in 3. Liga

Ex-FCB-Coach Timo Schultz bringt den VfL Osnabrück an die Spitze

3.03.2026 - 11:11
Schock

Ein FCB-Stürmer hat sich einen Kreuzbandriss eingefangen

2.03.2026 - 16:56