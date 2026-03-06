FCB-Coach Lichtsteiner hat vor St. Gallen-Spiel Personalprobleme

Beim 1:0-Sieg gegen GC haben gleich mehrere Spieler des FC Basel verletzungsbedingt ausgewechselt werden müssen. Dies bringt Trainer Stephan Lichtsteiner im Hinblick auf die Partie in St. Gallen am Sonntag in Nöte.

Weiterhin fallen Kaio Eduardo und Verteidiger Flavius Daniliuc aus. Fragezeichen gibt es nun aber auch beim japanischen Aussenverteidiger Keigo Tsunemoto, der gegen die Hoppers bereits in der ersten Halbzeit raus musste, nachdem er umgeknickt war und bei Xherdan Shaqiri, der über muskuläre Probleme klagte und zur Pause in der Kabine blieb.

Hinzu kommt für Lichtsteiner auch noch der Ausfall von Mittelfeldspieler Koba Koindredi, der in St. Gallen gelbgesperrt fehlen wird. Die Partie in der Ostschweiz ist für den FCB sehr wichtig: Die viertplatzierten Basler weisen auf St. Gallen fünf Punkte Rückstand auf und wollen diesen unbedingt verringern.