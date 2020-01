FCB-Coach Marcel Koller ärgert sich über seine Spieler

FCB-Trainer Marcel Koller ärgert sich nach dem 0:2 bei YB nicht nur über die Niederlage, sondern auch darüber, wie sich seine Spieler auf dem Platz verhalten haben.

Nicht zum ersten Mal musste ein FCB-Profi wegen einer Disizplinlosigkeit den Platz vorzeitig verlassen. Dieses Mal war es Abwehrchef Omar Alderete, der in der 90. Minute Gelb-Rot sah, nachdem er den Ball wutentbrannt in Richtung YB-Tor drosch. Marcel Koller akzeptiert dieses Verhalten nicht, wie er nach dem Spiel gegenüber “Blick” erklärt: “Das geht nicht. Das akzeptieren wir auch nicht. Das sind völlig unnötige Sachen, weil der Spieler auf der einen Seite sich schwächt, auf der anderen die Mannschaft, weil er nun fehlt.”

Bereits im Dezember mahnte der FCB-Coach seine Spieler öffentlich und forderte sie dazu auf, disziplinloses Verhalten abzustellen. Genützt hat es vorerst offenbar wenig. “Wir haben das in der Vorrunde schon zweimal angesprochen. Sehr deutlich. Wenn Emotionen auf dem Platz sind, kann das immer passieren. Aber ein Spieler muss sich auch zügeln können. So etwas wie mit Alderete darf nicht passieren. In einem Zweikampf mal eine gelbe Karte zu kassieren, wenn man hart hingeht, das akzeptiere ich als Trainer. Aber nicht wegen eines kleinen ‘Seichs’ wie Diskutieren, einem Gegenspieler an die Gurgel gehen oder Ballwegschlagens. Das sind Sachen, die man im Griff haben muss und die wir gespürt haben, weil in Bern vier fehlten. Und nun fehlt im nächsten Spiel wieder einer. Das ist nicht zu akzeptieren”, so Koller.

Alderete ist nun im Spiel gegen St. Gallen am kommenden Wochenende gesperrt. Ob er auch intern noch gebüsst wird, lässt sein Trainer vorerst offen.

psc 27 Januar, 2020 15:37