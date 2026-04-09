SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Niemals dahin"

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner disst Inter Mailand

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 April, 2026 10:43
FCB-Coach Stephan Lichtsteiner disst Inter Mailand

Stephan Lichtsteiner hat während seiner Aktivzeit in der Serie A eine grosse Karriere hingelegt: Jahrelang war er für Lazio und später auch Juventus tätig, wo er grosse Erfolge feierte. Mit Inter Mailand hat(te) er hingegen nie etwas am Hut.

Die grosse Rivalität zwischen Juve und Inter ist bekannt. Nicht umsonst wird die Partie zwischen den beiden Klubs als Derby d’Italia betitelt. Lichtsteiner hat sich insbesondere als Spieler stets voll mit Juventus identifiziert. Daher wäre für ihn ein Wechsel zum Rivalen niemals infrage gekommen, wie der amtierende FCB-Coach der «Gazzetta dello Sport» erzählt: «Ich wäre niemals zu Inter gegangen. Das wäre ein Verrat gewesen. Ich habe Juventus zu sehr geliebt, um zu einem anderen italienischen Verein zu wechseln. Tatsächlich liebe ich sie immer noch.»

Insgesamt lief Lichtsteiner zwischen 2011 und 2018 während sieben Jahren für die alte Dame auf. In dieser Zeit gewann er ganze sieben Scudettos und vier Titel in der Coppa Italia.

Letztlich schloss er sich im Anschluss noch Arsenal und dem FC Augsburg an. Eine Rückkehr nach Italien gab es für ihn als Spieler nicht mehr. Interessant wird sein, ob er während seiner Trainerkarriere dereinst in Italien tätig wird – und für welche Vereine.

Vorerst liegt sein Fokus natürlich auf dem FC Basel, wo er Ende Januar einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterzeichnet hat. Nach einer schwierigen Anfangszeit hat sich die Mannschaft resultate- und auch leistungstechnisch zuletzt gefangen.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
"Niemals dahin"

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner disst Inter Mailand

9.04.2026 - 10:43
Bei den Junioren

Zürcher Klubs besiegen den FC Basel in gleich zwei Cupfinals

9.04.2026 - 09:58
Shootingstar fällt auf

Ein Ligue 1-Klub buhlt um FCB-Juwel Giacomo Koloto

9.04.2026 - 09:14
Luzerner Überflieger

Exklusiv: Oscar Kabwit steht beim FC Basel auf der Liste

8.04.2026 - 16:49
Viel Interpretationsspielraum

Shaqiri will partout kein Urteil über FCB-Coach Lichtsteiner fällen

8.04.2026 - 10:29
Mit Nachwuchsteams

Der FC Basel ist doch noch an zwei Cupfinals beteiligt

7.04.2026 - 16:52
Nicht ausgeschlossen

Shaqiri könnte 1.-April-Scherz wahrmachen und zu Rapperswil-Jona wechseln

3.04.2026 - 15:45
Falscher Zeitpunkt

Xherdan Shaqiri verstand den Trainerwechsel der FCB-Führung nicht

3.04.2026 - 13:02
Nach Ausschreitungen

Stadtpolizei Winterthur nimmt zwei Personen aus Basler Fanszene fest

3.04.2026 - 12:06
Zumindest ein Kandidat

FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner sieht Shaqiri als Nationalspieler

3.04.2026 - 09:38