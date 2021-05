FCB: David Degen wird Mehrheitsaktionär – Burgener zieht sich zurück

Nach einem wochenlangen Ringen um die Besitzverhältnisse beim FC Basel sind die Fronten geklärt: David Degen steigt ein und übernimmt die Aktienmehrheit von Bernhard Burgener.

Der bei vielen FCB-Fans unbeliebte Präsident zieht sich nach Informationen von “Nau” zurück. Stattdessen wird Degen zum neuen starken Mann. In Gesprächen konnte der Ex-Profi den 64-jährigen Unternehmer überzeugen, dass sein Einstieg “das Richtige” ist. Im Rücken soll er potente Investoren haben. Welche Rolle Degen künftig genau übernimmt, wird auf einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag (15 Uhr) kommuniziert. An dieser Medienrunde werden sowohl Degen wie auch Burgener anwesend sind und alle offenen Fragen klären.

psc 11 Mai, 2021 09:24