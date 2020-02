FCB: Einsatz von Jonas Omlin fraglich

Hinter dem Einsatz von Stammgoalie Jonas Omlin beim FC Basel steht für den Europa League-Match gegen APOEL Nikosia ein Fragezeichen.

Wie Trainer Marcel Koller auf der Pressekonferenz vor der Partie verkündet, hat der 26-Jährige “mehrere kleine Baustellen”. Am Matchtag werde entschieden, was für ihn besser ist und ob er zum Einsatz kommt. Sollte Omlin nicht auf dem Matchblatt stehen bzw. nur auf der Ersatzbank Platz nehmen, käme Ersatzmann Djordje Nikolic wieder einmal zum Zug. Dieser durfte bereits in der Gruppenphase der Europa League ran und brillierte beim 1:0-Auswärtssieg bei Getafe.

Die Bebbi gehen gegen APOEL mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung ins Rückspiel.

🎙️ | Koller: «Jonas Omlin hat mehrere kleine Baustellen, daher warten wir noch ab und entscheiden morgen, was für ihn besser sein wird.» #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 26, 2020

psc 26 Februar, 2020 14:40