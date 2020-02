Der FCB trifft in der Europa League auf Frankfurt oder Salzburg

In Nyon wurden am Freitag die Achtelfinals in der Europa League ausgelost. Der FC Basel bekommt es mit wahrscheinlich mit Eintracht Frankfurt zu tun über.

Der Bundesligist muss sein Sechzehntelfinal bei Red Bull Salzburg am Freitagabend zuerst noch zu Ende bringen. Angesichts eines 4:1-Vorsprungs aus dem Hinspiel dürften sich die Deutschen durchsetzen. Auf den FCB wartet also ein hochkarätiger Gegner.

Die Hinspiele werden am 12. März ausgetragen, die Rückspiele finden bereits eine Woche später statt. Der FCB tritt zunächst auswärts an, was ein Glücksfall sein könnte. Der Bundesrat hat bis zum 15. März sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 1’000 Zuschauern verboten. Die Partie hätte wohl vor leeren Rängen stattfinden müssen. Ob diese Regelung am 19. März auch noch gilt, ist offen.

psc 28 Februar, 2020 13:18