FCB-Fans hängen bei Sponsoren Plakate auf

Der FC Basel soll in die Hände der Basel Dream & Vision übergehen. Viele FCB-Fans wollen diesen Besitzerwechsel unbedingt verhindern. In der Nacht auf Dienstag wurden Plakate bei FCB-Sponsoren aufgehängt.

In der ganzen Stadt waren die Supporter aktiv und haben diverse Geschäfte und Niederlassungen von FCB-Sponsoren mit Plakaten behängt. Darauf stand jeweils die Frage: “Was sagt XY zu BD&V?” Das Kürzel steht für die Basel Dream & Vision, an die der amtierende Präsident Bernhard Burgener seine und die Aktienanteile von David Degen verkaufen will. Diese neue Gesellschaft wird ebenfalls von Burgener selbst und von der britischen Investmentgesellschaft Centricus gehalten. Viele FCB-Fans laufen schon eine Weile Sturm gegen diese geplante Übergabe.

Am Montag hat die FCB Holding dem Verkauf der Anteile zugestimmt, wobei eine superprovisorische Verfügung des Zivilgerichts Stadt-Basel dies bislang verhindert. Degen seinerseits betont, dass er weiterhin von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen will und er Anspruch auf die Aktien von Burgener hat.

Die Fans üben in der gesamten Region Druck auf die FCB-Sponsoren (und somit indirekt auf BB) aus.#rotblaulive pic.twitter.com/pdPJxkSVtl — Trittbrettfahrer (@trittbrettfahrR) April 13, 2021

psc 13 April, 2021 10:57