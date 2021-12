FCB-Fans zünden Pyros am Berner Bahnhofplatz

Gästefans sind für die restlichen Spiele der Super League in diesem Jahr in den Stadien nicht mehr zugelassen. Dies hinderte Supporter des FC Basel allerdings nicht daran, nach Bern zu reisen.

Bereits vorab kündigte die Muttenzerkurve an, dass sie am Matchtag in Bern zugegen sein wird – wenn auch nicht im Stadion. Tatsächlich machten die FCB-Fans bereits vor Anpfiff auf sich aufmerksam. Unter anderem zündeten laut “20 Minuten” rund 200 bis 300 FCB-Fans um ungefähr 19 Uhr Pyros am Berner Bahnhofplatz. Dazu wurden Fangesänge intoniert.

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Auf der Webseite der Muttenzerkurve wird dieses als “grotesk und unverhältnismässig” bezeichnet. Es zeige allerdings eindrücklich auf, welche Mittel künftig aufgwendet werden müssten, wenn sich der Konflikt zwischen Fans und Sicherheitskräften weiter verschärfe (Stichwort: ID-Pflicht und geschlossene Gästesektoren).

Das Spiel wollen die FCB-Fans gemäss eigener Aussage dann “zu Hause” auf dem Merret Oppenheimer Platz in Basel verfolgen.

psc 15 Dezember, 2021 19:21