FCB: Grossteil des Teams bleibt bis Sonntag in Quarantäne

Der FC Basel kommuniziert, dass ein Grossteil der Mannschaft wegen des Corona-Falls im Team bis am Sonntag in Quarantäne bleibt.

Wegen eines positiven Tests, der am Sonntag publik wurde, musste die Partie zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel kurzfristig verschoben werden. Der kantonsärztliche Dienst Basel-Stadt hat nun definitiv entschieden, dass ein Grossteil der 1. Mannschaft und das nähere Umfeld, welches in der letzten Woche engen Kontakt mit dem positiv getesteten Spieler hatte, bis und mit Sonntag, 25. Oktober 2020 in Quarantäne bleiben wird.

Von der Quarantäne ausgenommen ist gemäss den Weisungen des Kantonsarztes der Trainerstab (Ciriaco Sforza, Daniel Hasler und Patrick Rahmen), welcher über eine von der Mannschaft separierte Garderobe verfügt und die Abstandsregeln einhalten konnte.

Ebenfalls ausgenommen sind die Torhüter Heinz Lindner, Josef Pukaj und Felix Gebhardt, welche in einer separaten Trainingsgruppe trainiert haben. Und auch die Spieler Eray Cömert, Arthur Cabral sowie Raoul Petretta, welche alle das Virus innerhalb der letzten drei Monate hatten, sind von einer erneuten Quarantäne ausgenommen.

Ein Trainingsbetrieb ist somit in der aktuellen Woche nicht möglich, der FCB wird bei der SFL einen Antrag auf eine Verschiebung des Heimspiels gegen den FC Lausanne-Sport vom Sonntag, 25. Oktober 2020 stellen.

psc 19 Oktober, 2020 18:39