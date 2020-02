Gewinne jetzt ein VIP-Erlebnis für ein FCB-Spiel

Das VIP-Erlebnis im Schweizer ⚽️ Und du kannst es gewinnen 🙌

Schaue im Facebook-Kanal von 4-4-2.ch vorbei und befolge die Anweisungen und schon hast du eine Gewinnchance!

Zu gewinnen gibt es zwei Tickets für die Corner Bar im St. Jakob Park und eine Übernachtung im @Nomad Design & Lifestyle Hotel inkl. Frühstück.

So. 15.03. um 16:00 Uhr FC Basel – FC Sion

Nutzungsbedingungen:

– Die Aktion ist ein Gewinnspiel, das 7 Tage läuft. Es wird 1 Gewinner geben.

– Der Gewinn besteht aus einer Übernachtung im Nomad Design & Lifestyle Hotel in Basel, für ein Zimmer für maximal zwei Personen und dem für diese Personen dazugehörigen Frühstück. Dazu gehören auch zwei Karten für das Fussballspiel der Raiffeisen Super League im St. Jakob Park in Basel vom Sonntag, 15.03.2020 vom FC Basel gegen FC Sion um 16:00 Uhr.

– Die Karten sind in Sektor A6 im Hospitality-Bereich in der Corner Bar. Die Verpflegung von Essen und Trinken ist vor, während und nach dem Spiel inklusive.

– Die Organisatoren sind nicht verantwortlich für Änderungen an dem Spieltag die obengenannten Spiele, sowie an dem Angebot der Corner Bar.

– Die Gewinnende Person wird von uns direkt und persönlich kontaktiert.

– Der Preis ist nicht übertragbar und es gibt keine Alternative zu Bargeld.

weitere Infos gibt es bei Nomad Design & Lifestyle Hotel

psc 24 Februar, 2020 12:00