Jetzt lockt auch der FC Basel BVB-Keeper Marwin Hitz

Marwin Hitz wird Borussia Dortmund wohl trotz weiterlaufendem Vertrag in diesem Sommer verlassen. Angeblich gibt es nun Lockrufe aus Basel.

Wie “Transfermarkt” berichtet, möchten die FCB-Verantwortlichen den 34-jährigen Routinier unter Vertrag nehmen. Zur Erinnerung: Im vergangenen Sommer war am Rheinknie noch Roman Bürki ein Thema. Diesen zieht es nun nach Nordamerika. Stattdessen soll Marwin Hitz den Weg nach Basel finden, wenn es nach der Klubleitung geht. Im BVB-Umfeld wird von einem konkreten Interesse gesprochen. Hitz könnte bei den Bebbi Heinz Lindner (31) als Nummer 1 ablösen. Der Österreicher ist bei den Klubbossen schon seit längerem nicht mehr unumstritten.

Konkurrenz erhalten die Bebbi im Werben um den Dortmunder Goalie angeblich von Ligakonkurrent FC St. Gallen. Dort spielte der Schweizer Keeper einst in der Jugend. Und ganz in der Nähe baut er ein Haus, in das er spätestens nach der Aktivkarriere mit seiner Familie einziehen wird.

psc 6 Mai, 2022 12:51