FCB-Profis lehnen 1. Vorschlag zur Salärkürzung ab

Der FC Basel fordert seine Spieler dazu auf, auf einen Teil des Salärs zu verzichten. Ein erster Versuch ist gescheitert.

In einer Medienmitteilung am Mittwochabend bestätigt der FCB, dass es entsprechende Gespräche gab. Demnach wurde der 1. Mannschaft im Zuge der Einstellung des Spielbetriebs und den damit verbundenen Einnahmeausfällen vorgeschlagen, vorläufig auf 17,5 Prozent zu verzichten. Damit würde die Mannschfaft in den Monaten April, Mai und Juni auf 70 Prozent des Lohns verzichten.

Der Vorschlag der Geschäftsleitung wurde in einer ersten Stellungnahme abgelehnt. Der Mannschaftsrat wurde gebeten, diesen nun nochmals zu prüfen. Nach Abschluss der Verhandlungen wird der FCB über das Ergebnis informieren.

psc 8 April, 2020 23:47