Der FC Basel teasert eine Unterschrift an

Der FC Basel wird wohl noch im Laufe des Freitags einen weiteren Neuzugang präsentieren.

Kurz vor 9 Uhr morgens teasert der FCB via Twitter mittels Emojis eine Unterschrift an. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen von noch zwei versprochenen Neuzugängen: Ein Stürmer und ein Verteidiger sollen noch den Weg ans Rheinknie finden. Mit Fedor Chalov haben die Bebbi in dieser Woche bereits einen ersten Ersatz für Torjäger Arthur Cabral präsentiert, der nach Florenz gewechselt ist.

Die zweite Möglichkeit ist, dass die Basler in Kürze eine Vertragsverlängerung bekanntgeben.

psc 4 Februar, 2022 09:15