Entscheidung gefallen: FCB zieht Kaufoption bei Edon Zhegrova nicht

Der FC Basel aktiviert die Kaufoption für Leihspieler Edon Zhegrova nicht. Dieser steht somit vor der Rückkehr nach Belgien.

Im Februar 2019 haben die Bebbi den 21-jährigen Kosovaren von KRC Genk ausgeliehen. Bis Ende März hätte der Super League-Klub die vorhandene Kaufoption in Höhe von 3,5 Mio. Franken aktivieren müssen. Auch aufgrund der grossen Unsicherheiten in Zeiten der Coronakrise hat der FCB laut “Basler Zeitung” darauf verzichtet. Edon Zhegrova wird somit im Sommer voraussichtlich erst einmal nach Belgien zurückkehren.

Dies obwohl sich der Youngster in Basel durchaus in Szene setzen konnte und immer wieder durch sein Tempo und die starken Dribbling-Fähigkeiten zu überzeugen vermochte. Der FC Basel hat aber, wie viele andere Vereine, die Transferplanungen erst einmal auf Eis gelegt und tätigt derzeit keine Investitionen in den Kader.

psc 1 April, 2020 14:05