FCB-Goalie Djordje Nikolic positiv auf Corona getestet

Beim FC Basel gibt es einen weiteren Corona-Fall: Goalie Djordje Nikolic wurde beim Aufenthalt bei der serbischen Nationalmannschaft positiv getestet.

Der 23-Jährige befindet sich zurzeit in Isolation und wird am Donnerstag in Serbien erneut getestet. Während der Abwesenheit von Nikolic wird in Basel voraussichtlich der österreichische Neuzugang Heinz Lindner zum Einsatz gelangen. Die Bebbi reisen für das nächste Ligaspiel am Samstag zu den Young Boys.

🦠 Djordje Nikolic ist während seinem Aufenthalt bei der serbischen Nationalmannschaft positiv auf Covid-19 getestet worden. Er wird morgen in Serbien erneut getestet. Nikolic begab sich umgehend in Isolation. Wir wünschen dir eine gute Besserung Djolle 🙏!#rotblaulive pic.twitter.com/5JMSAU3rUQ — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) November 18, 2020

psc 18 November, 2020 17:07