FCB im Verletzungspech: Edon Zhegrova fällt wochenlang aus

Der FC Basel wird vom Verletzungspech heimgesucht: Flügelspieler Edon Zhegrova fällt wegen einer Meniskusverletzung mehrere Wochen aus.

Dies bestätigen die Bebbi am Dienstag. Zhegrova zog sich die Blessur beim Heimsieg gegen Servette am vergangenen Sonntag zu. Sie geschah bei einem Misstritt des 22-Jährigen im gegnerischen Strafraum. Zhegrova musste deshalb in der 50. Minute ausgewechselt werden. Die Verletzung erfordert auch einen operativen Eingriff, der am Dienstag erfolgt.

ℹ️ Edon Zhegrova fällt nach einer Meniskusverletzung ein paar Wochen aus 😔 Wir wünschen ihm gute Besserung 🍀 Mehr Infos dazu findest du im Link 👇#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive https://t.co/78ilGUGt78 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 10, 2021

psc 10 August, 2021 14:07