FCB sichert sich Juan Gauto - Medizintest am Samstag

Der FC Basel hat einen weiteren Neuzugang eingetütet: Der argentinische Stürmer Juan Gauto stösst zu den Bebbi.

Wie aus seiner Heimat zu vernehmen ist, fliegt der 19-Jährige in Kürze in die Schweiz und wird am Samstag den Medizintest beim FCB bestreiten. Die Basler zahlen dem Vernehmen nach 4,2 Mio. Euro für 85 Prozent der Transferrechte. Gauto spielt bisher für den argentinischen Erstligisten Huracán und wird nun erstmals in Europa auflaufen.

Vorwiegend kommt er bisher als Rechtsaussen zum Einsatz, er kann aber auch zentral oder auf der linken Seite spielen und ist Teil der argentinischen U20-Nationalmannschaft.

psc 25 August, 2023 09:55