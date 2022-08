FCB-Klubboss David Degen zittert vor Horror-Szenario

Der FC Basel unterliegt im Hinspiel der 3. Runde der Conference League-Quali bei Bröndby trotz über weite Strecken guter Leistung mit 0:1. Ein Ausscheiden aus dem Europacup wäre für die Bebbi nicht nur sportlich, sondern vor allem auch finanziell ein absolutes Desaster.

Klubboss David Degen macht keinen Hehl daraus, dass die Teilnahme am Europacup für den FCB vor allem aus wirtschaftlichen Gründen absolut notwendig ist. Dabei geht es nicht nur um die 3 Mio. Franken Antrittsgeld plus Prämien, die von der UEFA ausgezahlt werden. Vielmehr möchten die Bebbi ihre vielen jungen Spieler auch in einem internationalen Schaufenster zeigen. Nur so lassen sie sich in den nächsten Transferperioden zu stattlichen Preisen verkaufen.

Die Reserven des FCB betrugen laut “Blick” einst 77 Mio. Franken. Nach vielen “schlechten” Jahren mit tiefroten Zahlen sind diese vollends aufgebraucht. Nun drohen dem Verein sogar Schulden. Und genau solche will Degen unbedingt verhindern. Deshalb zittert er vor dem Rückspiel in der Conference League-Quali am kommenden Donnerstag wohl mehr als jeder andere.

