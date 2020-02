FCB verleiht Stürmer Julian von Moos

Der FC Basel verleiht seinen Nachwuchsstürmer Julian von Moos für den Rest der Saison an Challenge Ligist FC Wil.

Der 18-jährige Mittelstürmer kam in der Profi-Mannschaft des FCB in dieser Saison nur zu zwei Kurzeinsätzen. Vorwiegend spielte er in der U21 in der Promotion League. Nun wird Julian von Moos, der im Sommer 2018 den Weg von GC zu den Bebbi fand, bis Saisonende für Wil auflaufen.

FCB-Sportchef Ruedi Zbinden sagt zum Leihgeschäft des Youngsters: “Julian machte nach seinen Mandelproblemen eine sehr positive Vorbereitung. Jetzt ist es wichtig, dass er beim FC Wil wieder auf regelmässige Einsätze auf hohem Niveau kommt. So kann er den nächsten Schritt machen und im Hinblick auf die nächste Saison gestärk zu Rotblau zurückkehren.”

🔁 Julian von Moos wechselt bis im Sommer leihweise zum FC Wil. Viel Glück und bis bald wieder in Basel, Julian 🔴🔵💪🏼! Alle Infos ➡️ https://t.co/mcp14DTD6m #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/MU8XqRmiik — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 7, 2020

psc 7 Februar, 2020 10:22