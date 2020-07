FCB-Coach Koller ist bei Jonas Omlin optimistisch

Marcel Koller gibt sich optimistisch, was weitere Einsätze von Stammgoalie Jonas Omlin in dieser Saison angeht.

Der 26-jährige Nati-Keeper verletzte sich beim 5:0-Sieg gegen St. Gallen vor Wochenfrist am Oberschenkel und fällt seither aus. Koller glaubt aber, dass er zumindest in den K.o.-Spielen der Europa League wieder auf Omlin zählen kann. “Wir gehen davon aus, dass wir unseren verletzten Torhüter Jonas Omlin in dieser Saison nochmals auf dem Platz sehen werden”, teilte der FCB-Coach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit.

Koller teilte zudem mit, dass er am Freitag gegen Thun wegen den anstehenden Europa League-Spielen, nicht wie jüngst mitunter spekuliert, mit einer verstärkten U21 antreten werde. Das Ziel sei weiterhin der 2. Tabellenplatz, der noch möglich ist.

Koller: "Wir gehen davon aus, dass wir unseren verletzten Torhüter Jonas Omlin in dieser Saison nochmals auf dem Platz sehen werden." #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 30, 2020

psc 30 Juli, 2020 13:49