FCB nach spätem Halbfinal-Out: «Es ist unfassbar schmerzhaft»

Der FC Basel scheitert im Conference League-Halbfinale auf brutalste Art und Weise. Der entscheidende Treffer für die Fiorentina fällt in der 129. Spielminute. Trainer Heiko Vogel ist stolz, die Spieler enttäuscht.

Der FCB verlor letztlich mit 1:3 und verpasste damit den Einzug ins Finalspiel von Prag damit, nachdem er das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hat. 36'000 Zuschauer hofften auf eine weitere magische Nacht in Basel, aber wurden mit Ausnahme der anwesenden Fiorentina-Supporter am Ende enttäuscht. Nicolás González brachte die Italiener in der 35. Minute in Führung, Zeki Amdouni glich in der 55. aus. Danach traf erneut die Fiorentina durch González (72.), um die Verlängerung zu besiegeln. Und dort traf Antonín Barák in der 129. Minute und schickte den Serie-A-Klub ins Final.

"Ich bin unglaublich stolz auf mein Team. Wir haben fantastische Abende erlebt. Heute erlebten wir den bittersten Moment, das gehört zum Fussball dazu", sagte Heiko Vogel. Der eine oder andere Spieler konnte die Tränen indes nicht zurückhalten. "Es ist unfassbar schmerzhaft", sagte Mittelfeldspieler Wouter Burger nach der Partie und gab Einblick in die FCB-Kabine: "Jeder ist total niedergeschlagen. Jeder sagt uns, man solle stolz sein und dass unser Moment kommen würde, aber jetzt gerade ist es einfach sehr schwer zu schlucken." Nichtsdestotrotz haben die Bebbi eine starke Europacup-Runde gespielt.

