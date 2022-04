FCB-Profi Fabian Frei spricht sich gegen Super League-Playoffs aus

Die Swiss Football League hat in der vergangenen Woche die Idee von Playoffs in der Super League auf den Tisch gebracht. Nicht überall kommt dieser Vorschlag gut an. FCB-Profi Fabian Frei spricht sich dagegen aus.

Gegenüber “Blick” nimmt der 33-jährige Nationalspieler Stellung zu den Reformvorschlägen der SFL. Die geplante Aufstockung der Super League auf 12 Teams erachtet Frei für sinnvoll: “Ich finde das sinnvoll, weil ich die Auf-und Abstiegsrunde früher als kleiner Bub immer cool fand. Da war Winterthur stets dabei, auch wenn sie dann immer verloren haben. Auch jetzt haben zwei, drei Mannschaften aus der Challenge League das Zeug für die Super League.”

Wenig begeistert ist der Defensivstratege hingegen über eine mögliche Einführung von Playoffs in der Super League: “Generell bin ich da dagegen. Da schaut doch dann ein halbes Jahr keiner zu. Künstlich Spannung zu erzeugen, finde ich doof. Nur weil es jetzt in der Liga ein paar Jahre nicht spannend war. Aber das liegt an den Mannschaften, das zu ändern, nicht am Modus.”

