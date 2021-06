FCB-Profi Julian von Moos wechselt in die Niederlande

Der Schweizer U20-Nationalspieler wird für die kommende Saison an den Eredivisie-Klub ausgeliehen. Vitesse Arnheim sichert sich zudem eine Kaufoption. Julian von Moos wechselte im Sommer 2018 von den Grasshoppers zum FC Basel und kam in der vergangenen Saison zu 15 Super League-Einsätzen. Dabei gelangen ihm drei Assists. Nun wechselt der Angreifer ins Ausland. Sein Vertrag bei den Bebbi liefe noch bis 2023.

🔄 Julian von Moos wechselt leihweise zum @MijnVitesse in die niederländische Eredivisie. Wir wünschen dir alles Gute in 🇳🇱 lieber Julian. https://t.co/LFdO1Y6zVy #FCBasel1893 #rotblaulive

Transfer window is going well, right fans?😏✅

📝https://t.co/LrxQMfje34#Vitesse pic.twitter.com/ayKn6BCb9r

