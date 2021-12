FCB-Profi Raoul Petretta flirtet mit der Serie A

Linksverteidiger Raoul Petretta würde sehr gerne in Italien spielen.

Von ungefähr kommt sein Wunsch nicht: Der 24-Jährige verfügt über Wurzeln in Volturara, einem 3’000 Seelen-Dorf in der Nähe von Neapel. “Ich wäre gerne öfter dort”, sagt er in einem Interview mit “Calciomercato”. Auch fussballtechnisch reizt in Italien bzw. die Serie A sehr: “Da würde ich sehr gerne spielen. Egal, bei welchem Team, ich möchte einfach spielen.” Petretta gibt sogar zu, dass er in der Vergangenheit bereits mit einem Klub im konkreten Austausch stand. “Aber ich möchte ihn nicht nennen, denn weil mein Vertrag ausläuft, könnte sich wieder etwas ergeben.”

Der Vertrag von Petretta bei seinem Stammklub FC Basel läuft im Juni 2022 aus. Gut möglich, dass er danach eine Herausforderung in Italien sucht, wenn sie sich denn ergibt. Zurzeit ist er in Basel gesetzt. In der laufenden Spielzeit bestritt er bereits 17 Partien.

psc 6 Dezember, 2021 22:05