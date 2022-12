FCB-Profi Riccardo Calafiori darf zur Squadra Azzurra

Linksverteidiger Riccardo Calafiori vom FC Basel rückt in der kommenden Woche für einen dreitägiges Camp zur italienischen Nationalmannschaft ein.

Nationalcoach Roberto Mancini will einige junge Talente sichten. Dazu hat er zwischen dem 20. und 22. Dezember für eine Art Workshop im Trainingszentrum der italienischen Nationalmannschaft in Coverciano geladen. Mit dabei ist auch Riccardo Calafiori, der im vergangenen Sommer für 1 Mio. Euro Ablöse von der AS Roma zum FCB wechselte und bislang zu zehn Einsätzen kam, wobei der 20-Jährige zwischenzeitlich noch verletzt war.

Mancini und die italienischen Verbandsverantwortlichen wollen den Übergang von Nachwuchsnationalspielern zur A-Nationalmannschaft besser gewähren. In dieser Hinsicht wurde nun auch dieses Camp organisiert.

psc 16 Dezember, 2022 11:48