FCB-Profis besuchen Cortège nach Pleite in Luzern

Den Profis des FC Basel ist nach der bitteren 2:4-Niederlage in Luzern (nach 2:1-Führung) eigentlich nicht zum Feiern zu Mute. Die «drey scheenschte Dääg» in Basel lassen sie sich aber trotzdem nicht nehmen.

Das Team des FCB unternahm am Montag einen gemeinsamen Teamausflug zur Basler Fasnacht. Spieler und Staff weilten am Cortège zeigten sich in privaten Kleidern auf Spieler auf dem Balkon des Singerhauses. In den sozialen Medien hat der FCB entsprechende Bilder veröffentlicht. Der Besuch der Fasnacht ist für den FCB längst zur Tradition geworden.

Ab sofort steht für das Team von Trainer Stephan Lichtsteiner nun wieder die Vorbereitung auf das nächste Spiel im Fokus: Am Sonntag reisen die Bebbi zum Auswärtsspiel nach Lausanne.