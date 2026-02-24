SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bei Fasnacht dabei

FCB-Profis besuchen Cortège nach Pleite in Luzern

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 13:18
FCB-Profis besuchen Cortège nach Pleite in Luzern

Den Profis des FC Basel ist nach der bitteren 2:4-Niederlage in Luzern (nach 2:1-Führung) eigentlich nicht zum Feiern zu Mute. Die «drey scheenschte Dääg» in Basel lassen sie sich aber trotzdem nicht nehmen.

Das Team des FCB unternahm am Montag einen gemeinsamen Teamausflug zur Basler Fasnacht. Spieler und Staff weilten am Cortège zeigten sich in privaten Kleidern auf Spieler auf dem Balkon des Singerhauses. In den sozialen Medien hat der FCB entsprechende Bilder veröffentlicht. Der Besuch der Fasnacht ist für den FCB längst zur Tradition geworden.

Ab sofort steht für das Team von Trainer Stephan Lichtsteiner nun wieder die Vorbereitung auf das nächste Spiel im Fokus: Am Sonntag reisen die Bebbi zum Auswärtsspiel nach Lausanne.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von FC Basel 1893 (@fcbasel1893)

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Bei Fasnacht dabei

FCB-Profis besuchen Cortège nach Pleite in Luzern

24.02.2026 - 13:18
Fokus klar

Für Shaqiri gibt es in der schwierigen Phase des FC Basel nur zwei Dinge

24.02.2026 - 11:06
"Einstellung hat gefehlt"

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner übt nach Pleite in Luzern scharf Spielerkritik

23.02.2026 - 09:51
Wegen einer Sperre

Der FC Basel darf Neuzugang Becir Omeragic noch nicht einsetzen

20.02.2026 - 14:08
Zu Spezialpreis

Der FC Basel lädt Fasnachtsvereine, Guggen & Cliquen in den St. Jakob-Park ein

20.02.2026 - 13:36
Abgeblitzt

Der FC Basel versuchte Andrin Hunziker vergeblich zurückzuholen

20.02.2026 - 09:52
Finanzielle Überlegungen waren wichtiger

FCB-Sportchef Stucki bezeichnet Adjetey-Abgang als Tragödie

19.02.2026 - 17:41
Kürzeren gezogen

Der FC Basel wollte YB-Stürmer Samuel Essende eigentlich auch

19.02.2026 - 11:52
Viele Wechsel

Der FC Basel kündigt im Sommer «extreme Fluktuation» im Kader an

19.02.2026 - 10:26
Sportchef gibt Auskunft

Daniel Stucki erklärt, weshalb der FC Basel keinen neuen Stürmer geholt hat

18.02.2026 - 17:39