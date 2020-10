FCB: Reto Baumgartner kandidiert als Burgener-Nachfolger

Am 9. November findet beim FC Basel (voraussichtlich) eine wegweisende Mitgliederversammlung vor. Reto Baumgartner will die Nachfolge von Bernhard Burgener als Vereinspräsident antreten.

Der Klubbesitzer gibt sein Amt als Präsident ab und tritt auch aus dem Vorstand zurück. Dieser wird neu organisiert. Im Interview mit “Nau” bestätigt Reto Baumgartner, dass er im Vorstand bleiben will und sich auch für die Wahl zum Präsidenten vorschlagen lässt. “Ich gehöre zu den drei, die sich aus dem jetzigen Vorstand weiter zur Verfügung stellen. Und wir haben uns entschieden, dass ich mich von den Dreien als Vereins-Präsident der Wahl stelle. Ob die Wahl dann auch stattfindet, entscheidet die Mitgliederversammlung”, so der 53-jährige.

Baumgartner verfolgt ganz bestimmte Ziele: “Einerseits will ich eine gewisse Kontinuität sicherstellen. Andererseits haben wir auch Zukunftspläne. Wir wollen beispielsweise die finanzielle Abhängigkeit des Vereins gegenüber der Aktiengesellschaft reduzieren. Auch das Vereinsleben beim FC Basel soll wieder aufgefrischt werden.” Konkurrenz zumindest für den Posten im Vereinsvorstand erhalten Baumgartner und die übrigen bisherigen Mitglieder von der Bewegung “Yystoo für e FCB”, die mit einem Fünfer-Ticket in den FCB-Vorstand will. Die Entscheidung trifft die Mitgliederversammlung.

psc 21 Oktober, 2020 12:20